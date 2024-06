Mercato Juve, De Laurentiis: “Impossibile abbandonare Di Lorenzo”

In conferenza stampa, De Laurentiis ha parlato del giocatore Di Lorenzo, allontanando le voci su un suo possibile passaggio alla Juventus

In occasione della conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Antonio Conte, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha parlato del giocatore Giovanni Di Lorenzo. Il capitano della squadra partenopea aveva manifestato, tramite il suo agente, la volontà di cambiare aria, finendo nel mirino del calciomercato della Juventus.

De Laurentiis su Di Lorenzo

“Il capitano è un giocatore straordinario, ed anche un uomo di grande livello. Io posso capire che si sia sentito un attimino abbandonato e sfastidiato nelle ultime partite, io gli ho spiegato che per me era impossibile abbandonare una persona come lui. I giocatori però sono persone giovanissime e si possono caricare ma anche scaricare. Speriamo che l’Europeo possa ristabilire una certa serenità”.