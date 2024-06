Mercato Juve, incontro tra De Laurentiis e l’agente di Di Lorenzo

De Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato l'agente del giocatore Di Lorenzo, in uscita e d'interesse per il mercato della Juve

Dialogo aperto, ma parti ferme sulle proprie posizioni. Questo è quanto si apprenderebbe da Sportmediaset dopo l’incontro tra il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e Mario Giuffredi, agente del terzino destro degli azzurri Giovanni Di Lorenzo. Di tutta questa vicenda, la Juventus ne esce come spettatrice vigile e interessata ai fini del calciomercato.

Napoli-Di Lorenzo: prove di dialogo

L’incontro tra le parti sarebbe comunque stato positivo, almeno nel mantenimento di un costrutto aperto. Il Napoli avrebbe ribadito l’incedibilità del giocatore nel suo progetto, così come il procuratore la volontà di trovare una nuova soluzione in uscita. Nei prossimi giorni sarebbero in programma nuovi incontri.