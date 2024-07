Mercato Juve, colpo low cost in attacco: idea Hack

Per l'attacco la Juve segue con grande attenzione Robin Hack, esterno tedesco classe 1998 del Borussia Monchengladbach

La Juve continua a cercare rinforzi per le fasce. I bianconeri seguono giocatori del calibro di Sancho e Adeyemi, ma anche qualche nome più low cost. Tra questi, secondo quanto riportato da Tuttosport, c’è anche quello di Robin Hack.

Mercato Juve, nome nuovo per l’attacco: piace Hack

Hack gioca nel Borussia Monchengladbach, squadra in cui nella passata stagione ha segnato 13 gol e fornito 3 assist in 33 presenze. Il classe 1998 di nazionalista tedesca potrebbe quindi rivelarsi un buon rinforzo per l’attacco bianconero, a un costo contenuto. Il costo del cartellino è infatti di circa 10 milioni di euro e l’ingaggio dovrebbe essere alla portata della Juve.