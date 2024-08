Mercato Juve, Chiesa aspetta il Barcellona: un dettaglio da sistemare

Federico Chiesa aspetta il Barcellona ma non lo farà per sempre: le ultime novità sul futuro dell'attaccante della Juve

Federico Chiesa è destinato a lasciare la Juve ma il mercato estivo sta per terminare e il tempo stringe. Sulle tracce dell’attaccante italiano c’è il Barcellona, che però ha molti problemi economici e rischia di non poter tesserare il giocatore. I blaugrana sono l’opzione preferita dal giocatore, che però non aspetterà per sempre: su di lui anche alcune squadre di Premier League tra cui il Liverpool.

Mercato Juve: Chiesa-Barcellona, le ultime novità

Secondo quanto riportato in Spagna da SPORT, il Barcellona potrà chiudere l’operazione soltanto se riuscirà a rinnovare il suo accordo con Nike. Altrimenti il consiglio del club potrebbe considerare il ricorso a una fideiussione.