Juve, Brambati: “Chiesa non escluso per scelta tecnica”

Brambati ha parlato dell'attaccante della Juventus, Chiesa: per l'ex calciatore l'esclusione dalla rosa non sarebbe di natura solo tecnica

Intervenuto a Tmw Radio, Massimo Brambati ha parlato dell’attaccante della Juventus, Federico Chiesa. Per l’ex calciatore, la sua esclusione dalla rosa bianconera non troverebbe ragione solo sul lato prettamente tecnico.

Brambati: “Chiesa giocatore un po’ indisciplinato”

Ecco le sue parole: “La decisione di escluderlo per me non è tanto una scelta tecnica, il contratto propostogli manifesta un certo interesse. Il ragazzo ha detto no perché ha ritenuto bassa l’offerta. La richiesta era infatti molto di più rispetto alla proposta della Juventus. Credo che Chiesa non sia stato gestito benissimo da chi gli sta vicino. Federico è un po’ indisciplinato e va per conto suo. Magari si ritroverà, ma sono tre anni che gli manca quello spunto in mezzo al campo, assenza che non gli ha mai permesso di arrivare ai suoi massimi livelli”.