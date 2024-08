Mercato Juve, Ceccarini su Sancho: “E’ una buona occasione”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a RBN: “La Juventus ha in mente un prestito e la mia sensazione è che il giocatore sia favorevole di fronte all’idea di giocare in Italia per cui i bianconeri faranno sicuramente un tentativo. Che senso avrebbe prendere Sancho dopo l’arrivo di Nico e Conceiçao? L’inglese darebbe una soluzione in più rispetto a quelli già arrivati e vista la sua posizione nello United rappresenta un’opportunità importante che Giuntoli proverà a cogliere. Se può arrivare rispettando i parametri imposti dalla Juventus, perchè non approfittarne, in una stagione in cui ci saranno da giocare tantissime partite?”.