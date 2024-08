Vlahovic: “Non risponderò alla convocazione in Nazionale”

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, ha detto la sua sui bianconeri, parlando anche della Nazionale serba.

Dusan Vlahovic, calciatore della Juventus, tramite il suo account Instagram, ha annunciato la mancata convocazione con la Nazionale serba. Ecco le sue parole: “Oggi ho informato lo staff medico della Nazionale che per motivi familiari non potrò rispondere alla convocazione per le partite di Nations League contro Spagna e Danimarca“. La punta bianconera, che ha iniziato benissimo la stagione con 2 gol in 2 partite, non raggiungerà i compagni per le due partite di Nations League previste per la prossima settimana, continuandosi ad allenare a Torino per il tour de force previsto per la Juventus, tra campionato, Champions League e sfide delicate.