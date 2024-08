Mercato Juve, Ceccarini: “L’offerta per Koopmeiners è definitiva”

Ceccarini ha parlato dell'obiettivo di calciomercato della Juventus, Koopmeiners, su cui i bianconeri non intenderebbero aumentare l'offerta

Intervistato per Tmw Radio, Niccolò Ceccarini ha fatto il punto sulla trattativa di calciomercato tra Juventus e Atalanta per Teun Koopmeiners. Ecco le sue parole: “L’offerta della Juventus per Koopmeiners c’è. Si tratta di un’offerta di 50 milioni più 6 di bonus. E i bianconeri non si sposteranno da questa offerta. Si tratta di una cifra non lontana dai 60 chiesti dall’Atalanta. L’olandese andrebbe via a più del triplo di quanto sia stato pagato”.

Ceccarini: “Risoluzione entro dieci giorni”

Il giornalista ha proseguito: “Ovvio che per la Dea il coltello sia della parte del manico. Vero anche che tenere Koopmeiners in queste condizioni e non farlo giocare non giova a nessuno. Chiesa? Il Barcellona potrebbe essere interessato. Di sicuro il giocatore dovrà trovare una soluzione nei prossimi dieci giorni per non rischiare di vivere sei mesi complicati da fuori rosa”.