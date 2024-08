Mercato Juve, Ceccarini: “I bianconeri hanno diversi obiettivi”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “La Juventus è in movimento su più fronti e sta percorrendo varie strade. Una di queste porta anche a Nico Gonzalez. E questa è un’altra interessante storia di mercato che riguarda il club bianconero ma anche l’Atalanta. Si perché l’interesse dei nerazzurri parte da lontano. La possibilie partenza di El Bilal Touré, apre infatti ad un altro arrivo dopo quello di Zaniolo. E Nico è un attaccate che piace molto a Gasperini, anche per la sua duttilità tattica.

Potrebbe anche essere utilizzato all’occorrenza come centravanti. Ma chi ha davvero aumentato il pressing negli ultimi giorni è senza dubbio la Juventus che nel reparto offensivo farà dei cambiamenti. C’è da capire ancora il futuro di Milik ma in particolare quello di Chiesa. La società bianconera è alla ricerca di un esterno offensivo con determinate caratteristiche. La Juventus aveva pensato anche ad Adeyeni ma i costi dell’operazione sono troppo alti. E allora ecco l’idea Nico Gonzalez, che ha una valutazione di 30-35 milioni di euro. L’argentino sarebbe un’ottima soluzione ma la trattativa deve ancora entrare nel vivo.

I bianconeri potrebbero inserire nell’affare Mckennie, che alla Fiorentina piace molto. La richiesta per il centrocampista.americano è sui 15 milioni di euro. Quella che sta per cominciare poterebbe essere la settimana della cessione di Rugani all’Ajax con la formula del prestito. La Juventus continua a insistere per Todibo del Nizza. Come detto più volte l’intenzione è lavorare su un prestito con diritto di riscatto”.