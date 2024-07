Ceccarini: “La Juventus si avvicina sempre di più a Todibo”

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Niccolò Ceccarini, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW: “I bianconeri, in attesa di formulare un’offerta per Koopmeiners, guardano anche alla difesa. Con Huijsen al Bournemouth e Rugani che potrebbe trovare anche un’altra sistemazione, i riflettori sono tutti concentrati su Todibo. Il centrale del Nizza ha ricevuto una proposta del West Ham ma non ha al momento intenzione di prenderla in considerazione visto che la sua preferenza è per il club bianconero. La Juventus è pronta ad accoglierlo ma allo stato attuale l’unica strada possibile è quella di un prestito magari oneroso con diritto di riscatto. I bianconeri insistono vedremo se nei prossimi giorni ci sarà un’apertura da parte della società francese”.