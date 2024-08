Juve, Motta: “Siamo stati chiari: Chiesa escluso per il mercato”

Chiesa non fa più parte del progetto della Juve ed è sul mercato: le parole dell'allenatore bianconero Thiago Motta

Federico Chiesa è ormai un separato in casa per la Juve. L’attaccante italiano è stato messo sul mercato e per questo per l’amichevole contro il Brest non è stato neanche convocato.

Juve-Chiesa, le parole di Motta

A fine partita l’allenatore bianconero Thiago Motta ha spiegato: “È un tema di mercato. Sia per lui che per gli altri che sono rimasti, ad eccezione di Miretti che è infortunato. Noi siamo stati chiari all’interno, parlando con tutti i ragazzi. Abbiamo giocatori forti, abituati con la continuità. In questo momento altrove la società sta cercando soluzioni, devono trovarle anche loro nel più breve tempo possibile per il bene di tutti. Sono decisioni prese, sia per lui che per gli altri e ne siamo convinti. Siamo convinti di preparare bene la stagione, ribadisco quanto detto e non aggiungo altro”.