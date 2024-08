Quale sarà la prossima squadra di Chiesa? Le parole del vice presidente del Besiktas sulla situazione dell'attaccante della Juve

Federico Chiesa è in vendita ma la Juve non riesce proprio a trovare una squadra disposta ad acquistarlo. Molti si sono detti interessati, nessuno è riuscito a convincere il club bianconero ma soprattutto il giocatore.

Mercato Juve, le parole del vice presidente del Besiktas

Negli ultimi giorni Chiesa è stato accostato al Besiktas ma il trasferimento in Turchia sembra essere particolarmente complesso. Intervistato da TRT Sports, infatti, il vice-presidente del club bianconero Baskan Huseyin ha detto: “È vero che siamo interessati a lui da circa 10 giorni. Nell’ambito della comunicazione trasparente che abbiamo effettuato finora, vorrei sottolineare che il giocatore ha un’aspettativa di stipendio di 9 milioni di euro e il club prevede 15 milioni di euro di obbligazioni. Ci sono sette club che sono ora in corsa. Abbiamo fatto la nostra offerta, ma le aspettative non sono molto razionali, e non è possibile soddisfarle“.