Mercato, il City vuole anche Douglas Luiz: la Juve pone una condizione

Non solo Cambiaso: il Manchester City pensa anche a Douglas Luiz. Le ultime novità sul mercato invernale della Juve

Qualità e quantità a centrocampo: Douglas Luiz sarebbe dovuto essere questo e molto altro. Sarebbe, al condizionale, perchè in realtà il brasiliano fin qui ha deluso le aspettative. Acquistato per circa 50 milioni di euro dal Newcastle, il classe 1998 ha trovato pochissimo spazio con la maglia bianconera. Fuori forma, infortunato o per semplice scelta tecnica, Douglas ha collezionato appena 12 presenze in Serie A, pochissime da titolare. Nell’ultimo periodo il suo rendimento sembra in crescita ma in generale il suo acquisto non può che essere considerato un flop. Nonostante questo c’è ancora chi crede in lui… ma in Inghilterra.

Mercato Juve, idea Douglas Luiz per il Manchester City

Come riportato da fonti inglesi pare che il Manchester City oltre che a Cambiaso sia interessato anche a Douglas Luiz. Per Guardiola vuole il centrocampista brasiliano per potenziare il suo centrocampo e la Juve sembra disposto a lasciarlo partire, ma soltanto a una condizione: il prestito con obbligo di riscatto. Niente prestito secco o diritto, i bianconeri dopo il grande investimento fatto in estate vogliono essere certi di monetizzare. Per il momento non ci sono stati contatti tra le due parti: staremo a vedere. Nel frattempo la Juve ha deciso: 80 milioni per… <<<