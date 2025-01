Di Marzio: "La Juventus ha deciso! 80 milioni per..." / Calciomercato

Gianluca Di Marzio ha parlato delle mosse della Juventus in sede di calciomercato. Confermando qualcosa di molto chiaro...

Il calciomercato della Juventus si muove in uscita… e in entrata

La Juventus si sta muovendo in tante direzioni diverse, rispetto al calciomercato. Il piano sembra estremamente chiaro: si vuole provare a rendere la rosa a disposizione di Thiago Motta molto più competitiva di quanto non lo sia già. Ed è in questo senso che noi stiamo provando a raccogliere informazioni rispetto a quelle che potrebbero essere le mosse di Giuntoli. Basti pensare che se nel mese di gennaio le sorprese non mancheranno, qualcosa di ancora più grosso e clamoroso potrebbe avvenire in vista della prossima estate. Quando la Juventus potrebbe smuovere diverse pedine, in una direzione di grosso cambiamento all’interno della rosa. Ebbene, è in questo senso che vanno le decisioni della Juventus già di questi giorni. In cui circolano voci più o meno clamorose.

Una di queste è senza dubbio relativa all'interessamento da parte del Manchester City per Cambiaso. Cosa succederà? Difficile immaginarlo. Ma Di Marzio è sicuro che la Juventus la sua posizione, in realtà, l'ha già presa. Parlando ai microfoni di Sky Sport, il noto giornalista ha dichiarato: "La Juventus attende l'offerta del Manchester City per Cambiaso. La squadra inglese sta studiando la proposta da presentare alla Juventus: la richiesta per lasciarlo partire a gennaio è di 80 milioni di euro". Eccola, dunque, la somma che la Juve vorrebbe vedere sul tavolo delle trattative per lasciar partire un suo pupillo subito.