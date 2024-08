Marianella: “Juventus regina del calciomercato europeo”

Massimo Marianella, giornalista, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Massimo Marianella, giornalista, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a Sky Sport, riportate da Tuttojuve.com: “Io credo che Nico Gonzalez alla Juve farà benissimo perché emotivamente non gli chiederanno quello che gli chiedevano a Firenze. A Firenze doveva essere il campione di questa squadra e ha sempre faticato a vestire quei panni. Nell’Argentina ha fatto sempre benissimo perché aveva meno responsabilità sulle spalle. La Juventus è una squadra molto forte, è stata costruita in maniera straordinaria. Io credo che la Juventus sia la regina del mercato europeo, non soltanto italiano per i giocatori che ha preso e Nico Gonzalez non è l’uomo copertina. Quindi in questa dimensione farà molto bene”.