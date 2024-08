Calciomercato, Juve vigile su Berardi: c’è la fila

Domenico Berardi sarebbe un nome ancora spendibile sul calciomercato: la Juve sarebbe nella lista delle pretendenti per il colpo last minute

Ultime ore incandescenti di calciomercato. La Juventus, estremamente attiva in questa sessione estiva, starebbe cercando di piazzare il colpo finale per la rosa a disposizione di mister Thiago Motta. Il profilo ricercato sarebbe quello di esterno d’attacco, ma l’obiettivo principale, Jadon Sancho del Manchester United, si starebbe complicando. Ecco che allora, anche per il club bianconero sarebbe riemersa ancora una volta l’ipotesi Domenico Berardi.

Folta concorrenza per Berardi

Il grave infortunio avrebbe sin qui condizionato il suo calciomercato, costringendolo al Sassuolo nonostante la Serie B. Eppure secondo quanto riportato da Sassuolonews.net, il numero di club interessati al calciatore sarebbe molto vasto. Oltre alla Juventus, anche Napoli, Bologna, Fiorentina, Lazio, Inter e Milan rimarrebbero vigili su di lui, in attesa di rendere concreto l’interesse.