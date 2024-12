Marchetti: “Juventus orientata al mercato estero”

Marchetti ha parlato del mercato della Juve: per il giornalista, i bianconeri avrebbero un occhio di riguardo per i calciatori dall'estero

Nel suo editoriale su TMW, Luca Marchetti ha parlato del calciomercato della Juventus. Ecco le sue parole: “La Juventus sta guardando prioritariamente all’estero (Antonio Silva del Benfica, Hancko del Feyenoord ma soprattutto per giugno, Kiwior ma l’Arsenal ora non lo da in prestito) il Napoli ha puntato proprio un giocatore della Juve: Danilo. Non uno qualsiasi, ma il capitano. Ora – a sentire le dichiarazioni del brasiliano – diventa difficile pensare che possa lasciare la Juventus per sua volontà. Ma il Napoli non lo ha mollato, pensa di poterlo convincere, ma soprattutto spera di poter convincere la Juventus visto che in rosa in questo momento a Napoli c’è Raspadori che potrebbe diventare (se non lo è diventato già) l’oggetto del desiderio di molti. Magari anche della Juve: mettere in piedi uno scambio non è facile”.

Marchetti: “La Juve deve sostituire tre giocatori”

Inoltre, il giornalista ha aggiunto: “Pur non essendosi mai lamentato delle assenze e non avendone mai parlato pubblicamente ha dovuto giostrarsi con defezioni sempre più frequenti. È il caso ovviamente della Juventus: sarà necessario andare a sostituire Bremer, Cabal e Miilik, che di fatto non sono stati e non saranno più a disposizione”.