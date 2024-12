Mercato, lo United ha offerto Rashford alla Juve: il punto

Il Manchester United è in rotta di collisione con Rashford: l'inglese è stato offerto alla Juve. Le ultime novità

Il Manchester United e Marcus Rashford sono ormai in totale rotta di collisione. In una recente intervista l’attaccante inglese ha spiegato: “È scoraggiante essere esclusi da un derby ma è successo e abbiamo vinto la partita, quindi andiamo avanti. È deludente, ma sto invecchiando e so come gestire questi momenti. Cosa farò ora? Credo di essere pronto per una nuova sfida e percorrere i prossimi passi. Quando andrò via lo farò senza rancore: non riceverete commenti negativi da parte mia sul Manchester United, perché sono fatto così. Nel cuore sarò sempre un ‘Red’ al 100%”. Un’intervista che non è andata giù al nuovo allenatore dei Red Devils Ruben Amorim che ha quindi risposto: “È una situazione difficile. Capisco che questi giocatori hanno molte persone intorno a loro, che fanno scelte che non sono la loro prima idea. Io sono sempre qui per aiutare Rashford come qualsiasi altro giocatore. Devo fare quello che devo fare. Hanno scelto loro di fare l’intervista. Come allenatore mi concentro sulle prestazioni e sul modo in cui ci si allena. Il resto, per me e per il club, è meglio affrontarlo quando sarà il momento “.

Mercato Juve, le ultime novità su Rashford

Per questo secondo quanto riportato da Tuttosport lo United ha offerto Rashford alla Juve in vista del mercato di gennaio, magari in prestito. Giuntoli è interessato da questa opzione ma per il momento non sembra intenzionato ad affondare il colpo. Il classe 1997 è un giocatore molto forte ma Thiago Motta preferirebbe il suo vecchio pupillo Joshua Zirkzee.