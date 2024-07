Calciomercato Juve, Marchetti: “Il prezzo di Thuram non è banale”

Luca Marchetti ha commentato la trattativa di calciomercato della Juve per l'acquisto del centrocampista Khephren Thuram, ormai molto vicino

Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchetti ha parlato della trattativa in corso tra la Juventus e il Nizza per portare Khephren Thuram in bianconero. Secondo il giornalista, l’affare, ormai in dirittura d’arrivo, si avvierebbe a concludersi con cifre consistenti considerando il calciatore in scadenza di contratto.

Marchetti sull’affare Thuram

Ecco le sue parole: “20 milioni più 5 di bonus, 2 facilmente raggiungibili: prezzo non banale per un giocatore che tra un anno va in scadenza. La Juve ha cercato di anticipare cercando di trovare un accordo soddisfacente per il Nizza e il ragazzo, molto giovane e bravo. La Juve ha voluto cambiare completamente faccia a centrocampo”.