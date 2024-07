Juve, da Perin a Nicolussi Caviglia: altra giornata di visite mediche

Nuova giornata di visite mediche in casa Juve: i bianconeri si preparano a iniziare un'altra lunga stagione

Nuovo giro, altra corsa. La nuova stagione della Juve sta lentamente iniziando e tutti i giocatori bianconeri si stanno recando al J Medical per le consuete visite mediche. Oggi al JMedical è il turno di Perin, Pinsoglio, Nicolussi Caviglia e Barbieri.

Juve, altra giornata di visite mediche

Oggi, mercoledì 10 luglio 2024, inizia ufficialmente il ritiro della Juve. Dopo l’arrivo di Thiago Motta, infatti, è tutto pronto per iniziare la preparazione estiva in vista di una stagione che si prospetta lunga e ricca di impegni. Gli unici assenti sono i giocatori ancora impegnati in nazionale o che hanno da poco terminato gli impegni nell’Europeo e Coppa America.