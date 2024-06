M. Orlando: “Juve, il problema dell’anno scorso era il centrocampo”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del calciomercato dei bianconeri.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “Douglas Luiz cambierà la Juve? Tantissimo, perchè il centrocampo della Juve è stato il grande problema lo scorso anno. Per me si avvicina all’Inter molto più di quanto non lo era quest’anno. Il gap si riduce così, sono due ottimi calciatori, danno fisicità e gol. Con loro hai già fatto il grosso sul mercato, poi forse mancherà l’esterno vista la situazione Chiesa, e un altro elemento. Rabiot? Sembra che ci sia il Real Madrid, Giuntoli fa bene a provarci per trattenerlo, ma se il Real chiama… Credo che la forza della Spagna la conoscevamo. Qualcosa andrebbe rivisto? Io per esempio Dimarco così basso serve poco, è uno abituato a spingere, vederlo fermo così a marcare l’esterno mi sembra innaturale. Se Di Lorenzo è in difficoltà metti Darmian e fai il blocco Inter. E’ una nazionale che dimostra di avere poche soluzione ed è questo che mi fa paura. Anche l’Inghilterra mi sta deludendo come tipo di gioco”.