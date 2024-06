M. Orlando: “Juve, credo che Rabiot rimanga e Chiesa vada via”

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche del futuro di Rabiot e Chiesa.

Massimo Orlando, ex calciatore, ha detto la sua sulla Juve. Ecco le sue parole a TMW Radio: “E’ sempre doloroso per me parlare di Chiesa e che non possa adattarsi a un allenatore. Ha giocato in solitaria perché il gioco di Allegri ti portava a questo, bisogna riconoscerlo. Mi sembra strano che con Motta non riesca a trovare la giusta collocazione in campo. Ho la sensazione comunque che parta Chiesa e rimanga Rabiot. Chiesa? Se davvero il braccio di ferro tra il Napoli e Kvaratskhelia non si risolve, lo vedo al Napoli. Lo vedo proprio bene con Conte. La Roma come costruzione della squadra mi sembra dietro”.