Calciomercato Juve | Annuncio improvviso su Koopmeiners: è deciso

In casa Juventus si torna a parlare di Koopmeiners su cui ci sono aggiornamenti molto chiari rispetto al mercato

Uno degli obiettivi numero uno di Giuntoli in questa sessione di calciomercato era e resta quella di andare a migliorare la rosa a disposizione di Thiago Motta nella maniera più concreta possibile. Non serve comprare tanto per farlo, ovviamente. E non serve andare a pescare nomi ad effetto solo per accendere la piazza. Serve comprare calciatori forti, su cui spendere soldi solo se davvero ne vale la pena. Questo alla Continassa lo sanno molto bene ed è per questo, che l’allarme che sta suonando deve spingere a delle riflessioni prima e a delle decisioni, poi.

Come da titolo, l’argomento del giorno è senza dubbio quello legato a Koopmeiners. Il giocatore dell’Atalanta su cui gli occhi della Juve sono fissati da tempo e su cui arrivano novità molto importanti riguardo a quel che potrebbe accadere. La Dea, infatti, avrebbe dato un chiaro ultimatum a Giuntoli.

La trattativa – se dovrà essere conclusa – dovrà chiudersi entro e non oltre metà agosto. Una decisione molto netta che serve all’Atalanta per fissare una dead line utile per poi (eventualmente) avere tempo a disposizione per cercare il sostituto adatto di un giocatore così importante. Oltre metà agosto – questo è il senso – salta tutto. La palla adesso torna alla Juventus: se si vuole chiudere, bisogna correre. In primis, con le cessioni. Il tempo scorre, non se ne può perdere troppo. E sempre parlando di Juventus, massima attenzione: in chiave calciomercato si starebbe valutando un affare clamoroso <<<