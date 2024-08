Dopo Koopmeiners alla Juve, Giuntoli da urlo: “Vuole anche…” / Mercato

Cristiano Giuntoli sembra avere le idee chiarissime rispetto alla possibilità di vedere Koopmeiners alla Juve e non solo, in questo mercato

Il calciomercato della Juventus non è bloccato, anzi. I bianconeri stanno lavorando da giorni per pianificare quelli che potrebbero essere i prossimi colpi ed è in questo senso che arrivano seri aggiornamenti rispetto a Koopmeiners e non solo. Per il giocatore dell’Atalanta – come vi abbiamo sempre detto – è solo questione di tempo. Presto o tardi, vestirà la maglia bianconera. Giuntoli alla fine accontenterà l’Atalanta rispetto alle richieste, al di là delle formule. E dunque, raggiungerà la richiesta di 60 milioni di euro, avvicinandosi con bonus e tutto ciò che serve. Ma secondo la Gazzetta dello Sport, il piano per il dopo sarebbe chiarissimo.

Koopmeiners, Juve in movimento in sede di calciomercato

Koopmeiners non sarà l’ultimo colpo del mercato della Juve. Secondo la rosa infatti, subito dopo Giuntoli tenterà di chiudere due colpi. Il primo, quello legato a Nico Gonzalez. Chi scriveva “salta tutto”, non aveva né pazienza né notizie. Non appena Gudmundsson si trasferirà alla Viola, il passaggio in bianconero di Nico sarà breve e indolore. Ma non basta. Giuntoli avrebbe infatti intenzione di portare a Torino anche Conceicao. Un obiettivo che alla Juventus piace molto, moltissimo. E che in un modo o nell’altro si porterà a casa. Anche lì, è questione di tempo. Mentre – con un colpo di scena – potrebbe essere un’altra un’operazione che rischia seriamente di saltare.

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione ci sono serie possibilità che l'affare legato a Kalulu possa saltare. O meglio, si può ancora tutto fare ma per la Juve serve una risposta a breve. A giorni. Altrimenti, si virerà su altri obiettivi.