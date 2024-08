Calciomercato, la Juve punta un attaccante da 40 milioni! E Koopmeiners…

La Juventus lavora sul mercato e oltra a Koopmeiners ha in mente anche altre operazioni da portare a termine

Il calciomercato in casa Juventus continua ad essere più vivo che mai. In questi giorni continuano a circolare indiscrezioni abbastanza significative rispetto a quello che potrebbe accadere da qui al gong finale e tutto lascia presagire che per i bianconeri saranno giorni assolutamente bollenti. Giuntoli lo sa bene e per questo, sulla sua agenda, ci sono diversi nomi che sembrano andare in una direzione molto netta. Quella che poi, è tracciata da tempo. Per una rosa più forte, qualitativa e profonda. Ecco la ragione per cui non è per noi una sorpresa, sapere che i bianconeri avrebbero chiesto informazioni per un attaccante valutato oltre 40 milioni di euro.

Koopmeiners e non solo: le mosse di mercato della Juve

Secondo Sky Sport la Juventus avrebbe chiesto informazioni – e la possibilità di prenderlo in prestito – per Samu Omorodion. Fortissimo attaccante classe 2004 che sta facendo parlare mezza Europa e su cui la Juventus si starebbe iniziando a muovere. Di proprietà dell’Atetico Madrid, rappresenta uno dei prospetti più interessanti in assoluto per quel che concerne il palcoscenico Europeo ed è per questa ragione che Giuntoli vorrebbe provare a portarlo a Torino in questo finale di mercato. Al momento, gli Spagnoli fanno spallucce. Sono interessati alla cessione del giocatore e non al prestito. Di fatto, la Juventus continuerà a capire se ci siano o meno i margini per chiudere un colpo di cui nessuno aveva parlato prima di Sky. Magari, con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Si vedrà. Intanto però, arrivano novità anche su Koopmeiners.

Il balletto delle notizie su Koop si fa sempre più divertente. Ma noi, non ci smuoviamo da quello che stiamo ripetendo da giorni e giorni: l’affare andrà in porto. Assolutamente. E’ solo questione di tempo ma alla fine la Juventus avrà il suo fortissimo centrocampista nuovo. Come detto spesso, chi parla di intoppi non conosce la realtà delle cose. Giuntoli ha raggiunto quasi i 60 milioni da mettere sul tavolo dell’Atalanta e allo stesso tempo il giocatore scalpita. A breve, sarà un nuovo calciatore bianconero. E non è finita. Pochi minuti fa è arrivato un annuncio che ha del clamoroso su Chiesa <<<