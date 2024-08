Koopmeiners alla Juve, annuncio clamoroso di Di Marzio / Calciomercato

Tra le indiscrezioni che stanno circolando rispetto al calciomercato della Juve ce ne sono alcune particolarmente importanti

Noi ve lo avevamo detto: il calciomercato della Juventus sarebbe stato al top. E quello che Chef Giuntoli sta cucinando è sinceramente qualcosa di molto convincente. Nico Gonzalez è un colpo chiuso così come è chiuso il colpo che porterà Conceicao in bianconero nell’arco di qualche ora, in maniera ufficiale. Chi lo avrebbe detto, solo qualche giorno fa? In pochi – ricorderete – parlavano di una Juventus risoluta. Piuttosto, si vociferava delle difficoltà che il club bianconero sembrava avere e di come Giuntoli si fosse incartato. Il risultato, sono due acquisti grossi in poche ore che tra le altre cose non saranno neanche gli ultimi.

Il calciomercato della Juventus non vuole fermarsi a Koopmeiners

Come noto, infatti, la Juventus sta lavorando anche su altri fronti. E a fare il punto della situazione ci ha pensato Gianluca Di Marzio che ha svelato come Giuntoli non sembra pronto a fermarsi a Koopmeiners. Per il giocatore dell’Atalanta, la Juventus dovrà aspettare ancora un po’ ma nei piani del club bianconero c’è anche dell’altro. Ecco di cosa stiamo parlando.

Di Marzio negli studi di Sky Sport ha dichiarato: “La Juventus non vuole fermarsi sul mercato a Nico Gonzalez e Conceicao. Ha l’apertura per Koopmeiners ma l’Atalanta in attesa di dare l’ok sta dando Musso all’Atletico Madrid e vuole prendere Rui Patricio in porta. In tutto questo, però, la Juve oltre a Koopmeiners vuole fare anche Sancho“. Non si trattava di una balla, dunque. La Juventus sta seriamente pensando di prendere oltre a Koop pure Sancho. Un’altra doppia operazione destinata a far impazzire i tifosi bianconeri che a breve potrebbero ritrovarsi con una squadra rivoluzionata, in positivo. E sempre rispetto al mercato attenzione: da Sky Sport sono arrivati in questi minuti degli aggiornamenti molto pesanti <<<