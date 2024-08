Mercato Juve | Oltre a Sancho, Giuntoli sta per chiudere il grandissimo colpo

Sky Sport ha fatto il punto della situazione rispetto al calciomercato della Juventus: ecco le ultime grandi novità

La Juventus lavora sul calciomercato e con Giuntoli cerca di capire quali potrebbero essere le prossime decisive mosse per portare a termine quelli che sono i piani del club. In questo senso possiamo tranquillamente dire che i bianconeri stanno andando spediti. Anche considerando il fatto che Nico Gonzalez e Conceicao sono due acquisti già portati a casa. Fino a qualche giorno fa sembrava difficilissimo vedere chiuse queste due trattative ed è per questo motivo che in queste ultime ore si sta facendo largo l’ipotesi che Giuntoli possa procedere – e accelerare – anche rispetto a dei colpi in entrata aggiuntivi.

Sancho alla Juventus non sarebbe l’ultimo colpo di mercato

Potrebbero esserci delle sorpese in tempi brevi per quel che riguarda Sancho. Un calciatore che piace molto ma su cui vanno trovati gli accordi con il Manchester United rispetto al pagamento dello stipendio che è molto alto. Thiago Motta lo accoglierebbe a braccia aperte ma il punto focale è rappresentato dal fatto che Giuntoli non sembra volersi fermare. Che poi è quello che qui su Juvenews andiamo scrivendo da qualche tempo. Ed è per questo che sono molto interessanti gli aggiornamenti che sono stati riportati da Sky Sport in queste ultime ore.

La giornata di domani 26 agosto, potrebbe essere quella giusta per la chiusura del colpo Koopmeiners. L’Atalanta sembra aver aperto definitivamente alla cessione e per questo, un incontro tra le parti – o comunque un contatto – dovrebbe servire a risolvere la questione una volta per tutte. Koopmeiners – come abbiamo sempre scritto – vestirà la maglia della Juventus. Il colpo è vicinissimo: è solo questione di ore. Ma Giuntoli lavora anche sul fronte delle cessioni. Ed è per questo che sempre in questi minuti sono arrivati aggiornamenti importanti anche rispetto ad altri nomi <<<