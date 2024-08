Koopmeiners alla Juve, salta tutto? Ecco cosa sappiamo | Mercato

Qual è il reale stato delle cose nella trattativa di calciomercato tra Juve e Koopmeiners? Il punto

La Juventus lavora ad un ritmo altissimo in questa ultima parte di calciomercato che sembra particolarmente intensa. Entro pochi giorni c’è la volontà di provare a chiudere i discorsi per Nico Gonzalez e allo stesso tempo sembra esserci la possibilità di qualche altro colpo in entrata che possa andare ad aumentare la qualità e la profondità della rosa bianconera. Il lavoro di Giuntoli, in effetti, sembra andare proprio in quella direzione: non comprare tanto per farlo. Ma acquistare solo calciatori che possano realmente far fare un salto di qualità al club. Ed è per questo che in queste ore stanno facendo estremo rumore le voci riguardanti Koopmeiners.

Juventus-Koopmeiners, la verità sulla situazione

La Juve vuole Koop e lui vuole la Juventus. Non abbiamo dubbi particolari in merito. Va detto che però in queste ultime ore le voci che circolano fanno rumore e per certi versi scandalo. Qualcuno va scrivendo che esista qualche piccola possibilità che l’affare salti e che Koopmeiners possa essere re-integrato all’interno della rosa a disposizione di Gasperini. Noi, abbiamo raccolto informazioni in merito.