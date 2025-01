Juventus News | Scambio Kolo Muani-Vlahovic: poco fa l’annuncio

Aggiornamenti importanti in casa Juventus rispetto al calciomercato. Facciamo il punto della situazione su tutto

Calciomercato Juventus, aggiornamenti importanti in arrivo

La Juventus ragiona su più fronti. Il calciomercato è senza dubbio iniziato con qualche ritardo, considerando che il difensore non è ancora arrivato. Ma allo stesso tempo possiamo dire – e menomale – che Giuntoli fermo non è. Si sta lavorando su più fronti e uno caldissimo è sicuramente rappresentato da ciò che potrebbe avvenire rispetto al discorso attaccante. Dusan Vlahovic è lontanissimo dal rinnovare il suo contratto con la Juve e allo stesso tempo, in campo, non è che stia mostrando queste incredibili prestazioni. Tali da smuovere proprio la Juventus dalle proprie posizioni rispetto al rinnovo di contratto, appunto. Ecco la ragione per cui, come detto, si sta guardando altrove. Uno dei nomi è certamente quello di Zirkzee. Ma non è l’unico. Come noto infatti c’è pure Kolo Muani che non dispiace per niente. Sky Sport ha confermato l’interesse da parte dei bianconeri e questo, risulta anche noi. Allo stesso tempo, altre fonti parlano proprio di uno scambio con Vlahovic. Ma questo, a noi, non risulta assolutamente. Anzi. Le voci che abbiamo raccolto ci dicono che per ora la Juventus si limiterebbe comunque ad aggiungere e non a sostituire. E dunque, se arriva Kolo Muani, Vlahovic resta. E lo stesso vale per Zirkzee che comunque potrebbe arrivare lo stesso. Ecco perché l’attacco del prossimo anno potrebbe essere Kolo Muani-Zirkzee, con l’addio di Vlahovic. Occhi aperti, qualcosa si sta smuovendo. E proprio parlando della Juventus, le news non finiscono qui: Balzarini ha dato novità importanti e dettagliate sul calciomercato bianconero <<<