Juventus scatenata! Balzarini: "Stanno lavorando per comprare..."

Il giornalista ha fatto il punto della situazione parlando del calciomercato della Juventus: ecco le ultimissime novità

Il calciomercato della Juventus si muove: il punto di Gianni Balzarini

Il calciomercato sta entrando nella sua fase più viva. La volontà della Juventus è chiaramente quella di rinforzare il reparto difensivo e in tal senso – lo sanno pure i sassi – il nome in cima alla lista è quello di Antonio Silva. Secondo quanto riportato dal giornalista Gianni Balzarini sul suo canale YouTube, i bianconeri avrebbero avanzato una nuova proposta per convincere il club portoghese a cedere il giocatore. Ecco cosa ha detto:

“La Juve si sta muovendo anche su Antonio Silva in un’altra maniera o meglio nella stessa maniera, ma aprirebbe ad un obbligo di riscatto con aumento della cifra di quest’obbligo. Allora la prima proposta della Juve era di 5 milioni di prestito oneroso e 25 milioni di diritto di riscatto. La Juve siccome crede molto in questo giocatore, io non entro nel merito, non mi esprimo, perché direi una bugia se dicessi che lo conosco, ma la Juve ha i suoi osservatori e le sue persone competenti e pur di strappare Antonio Silva al Benfica è disposta a mantenere inalterata la cifra del prestito oneroso. Cioè 5 milioni di prestito e di alzare il riscatto diciamo trasformandolo in obbligo a 30 milioni, quindi 5 milioni in più di quelli dei 25 con diritto. È chiaro che adesso la palla passa al Benfica, c’è Jorge Mendes che insomma sta lavorando alacremente per la Juve in questi giorni e ci sono delle buone condizioni per poter essere ottimisti”.

L’eventuale arrivo di Antonio Silva rappresenterebbe un colpo importante per il futuro della Juventus, considerato il talento e le prospettive del difensore classe 2003. Decisiva sarà la mediazione del super procuratore Jorge Mendes, che sta giocando un ruolo chiave nelle trattative. E proprio parlando di mercato della Juve, attenzione: si sta vociferando di un possibile scambio di calciatori. Vlahovic al posto di… <<<