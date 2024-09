Vlahovic, la Juventus ha deciso sul suo futuro | Calciomercato

La Juventus sembra già al lavoro con lo sguardo proiettato sul futuro: le ultime indiscrezioni su Vlahovic e sul mercato parlano chiaro

Vlahovic e la Juventus, un rapporto di grande amore che deve conoscere però il suo atto finale. L’arrivo di Dusan in bianconero è stato il passo più importante della carriera di un calciatore che ha sempre dimostrato di volere essere dove si trova, anche considerando le diverse prospettive (e offerte) che aveva quando ha scelto di arrivare a vestire la maglia della “Vecchia Signora”. In questo senso possiamo dire che rispetto al suo futuro, le possibilità di avere sin da oggi le idee chiare, è però molto complicato. Almeno ad un primo sguardo. Per questo, noi abbiamo raccolto diverse informazioni facendo il punto della situazione su quello che potrebbe accadere da qui a qualche mese.

La Juventus non scheza: idee chiare sul mercato

L’idea di Giuntoli sembra essere piuttosto chiara. Lui vuole prima di ogni cosa evitare di ritrovarsi in una situazione simile a quella accaduta con Chiesa. E dunque con la possibilità di perdere il calciatore a zero. Motivo per cui il piano che avrebbe in mente è chiaro.

Spalmare il contratto di Dusan (attualmente in scadenza nel 2026) fino al 2028 abbassando dunque mediamente lo stipendio e aggiungendo dei bonus attivabili in base al raggiungimento di alcuni obiettivi, che possano “pareggiare” i conti. Da quanto sappiamo, difficilmente potrà accadere qualcosa di troppo diverso da quello che vi stiamo dicendo. Di fatto, al momento, dopo un periodo di pausa (durato mesi) le trattative tra le parti starebbero riprendendo. Ma che accadrebbe se queste dovessero fallire?

Che succede se Dusan dice no

Lo stipendio di Vlahovic costa (netto) alla Juventus 12 milioni di euro. Una somma che la Juventus ha deciso di non voler più sostenere. Una decisione netta, questa, che secondo Gazzetta.it sarebbe già stata presa in maniera chiarissima da parte del club. Ragione per cui la proposta al giocatore e al suo entourage sarà nettissima: o si spalma, o si rischia davvero l’addio del calciatore. Per ora, la volontà da parte di tutti sembra quella di trovare un accordo. E per questo, restiamo fiduciosi. Ma non dovesse trovarsi la quadra, la Juventus non si farà trovare impreparata. In tutto questo grande attenzione perché sta circolando una voce che spiazza tutti su Rabiot <<<