Calciomercato, la decisione di Rabiot che spiazza tutti | Juve

Si torna a parlare di Rabiot e di quella che è stata una decisione - la sua - particolare. Che ha sorpreso molti anche in casa Juventus

Che la Juventus abbia fatto bene a muoversi come s’è mossa in sede di calciomercato è qualcosa che oramai è molto chiaro a tutti. Anche a chi ha criticato inizialmente le mosse di Giuntoli che alla fine ha “cucinato” qualcosa di davvero molto interessante. Va detto: qualcosa di meglio si può sempre fare ma questo non vale solo per la Juventus, ma per qualsiasi club al mondo. Ed eccola la ragione per cui i bianconeri sembrano decisi a non fermarsi e a pianificare con largo anticipo il prossimo futuro. Vale per tutti gli aspetti: dalle cessioni agli acquisti. E vale anche per il fatto che su alcuni calciatori, un sacrificio vada fatto.

Rabiot e quella strana scelta di mercato | Juventus

Ad esempio, su Rabiot: chi lo avrebbe detto? Il calciatore Francese è ancora senza squadra e la sua decisione ha spiazzato tutti. Rifiutato il rinnovo con la Juventus, rifiutate le offerte del Milan. E – dicono – pure delle ricchissime offerte Arabe. Secondo quanto viene svelato da TuttoJuve nella sua testa ci sarebbe l’idea di attendere un’offerta dalla Premier League. Ma il tempo stringe, le squadre si sono già formate e Adrien è ancora senza squadra. Chissà – pensiamo noi – che non si sia pentito dell’idea di non rinnovare con la Juventus. Un top club Europeo in pieno rilancio. Dove era protagonista assoluto e dove sarebbe potuto diventare davvero un perno del centrocampo per il presente e per il futuro. Intanto, mentre lui aspetta la Premier, la Juve corre e lotta (finalmente) per lo scudetto. Detto ciò, proprio parlando di Juventus, occhi bene aperti: Giuntoli starebbe valutando qualcos’altro di molto grosso in sede di calciomercato <<<