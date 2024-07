Calciomercato Juve – Oltre a Todibo, si spinge per il super-colpo

Su Sky Sport si fa il punto della situazione rispetto ai possibili colpi di mercato della Juventus. Le ultime indiscrezioni sono chiare

La Juventus è semplicemente scatenata, in sede di calciomercato. Tutte le voci che stanno circolando fanno capire limpidamente come Giuntoli sia pronto a muoversi in più direzioni per tentare di mettere a disposizione di Thiago Motta una rosa che possa davvero definirsi completa e dunque pronta per lottare a testa alta nella prossima stagione, per la vittoria dello Scudetto. Quello è l’obiettivo che i bianconeri si pongono e per cui si sta lavorando tanto duramente. Ecco il motivo per cui – come vi avevamo anticipato – la dirigenza Juventina ha fissato un incontro per arrivare a prendere Todibo. Il difensore del Nizza sarebbe particolarmente vicino e per questo, da qui a qualche giorno ci dovrebbe essere – appunto – un incontro tra le parti. Utile alla Juve per affondare il colpo. Ma c’è di più. In diretta su Sky Sport, infatti, hanno parlato di quello che potrebbe succedere rispetto ad un altro nome.

Dopo Todibo la Juventus prepara un altro assalto di mercato

La Juve sta costruendo una formazione semplicemente pazzesca. Nelle idee del club bianconero c’è l’assoluta volontà – anche pratica – di non farsi scappare nessuna occasione che potrebbe porsi sul tavolo delle offerte e del calciomercato. Ed è questo il motivo per cui da giorni si parla di un nome che in un modo o nell’altro, potrebbe far spiccare il volo alla Vecchia Signora rendendola l’assoluta regina del mercato.

Il riferimento va senza dubbio a Koopmeiners. Alessandro Sugoni di Sky Sport ha fatto ordine su quello che potrebbe succedere nel breve periodo a riguardo. Ecco quanto sintetizzato da Juvenews.eu: "Io posso dirvi che tutto noi ci aspettiamo questo assalto della Juventus. Prima o dopo. Ad esempio, magari, quando sarà uscito effettivamente Soulè. Quando saranno entrati un po' di soldi. Quando sarà uscito anche Huijsen, non lo so, ma questo assalto è nell'aria". Insomma, tutto lascia pensare che a breve – piuttosto presto – Giuntoli possa sfoderare il colpaccio finale. Quello utile a portare a casa Il giocatore dell'Atalanta e a regalare a Thiago un centrocampo semplicemente pazzesco. Quello che succederà lo staremo a vedere. Nel frattempo in casa bianconera si starebbe lavorando anche ad un altro colpo totalmente a sorpresa