News Juve | Clamoroso! Thiago Motta ha deciso che… / Mercato

La Juventus lavora in sede di calciomercato. Le ultime news parlano chiaro: nei piani di Thiago Motta c'è il colpaccio

La Juventus è al lavoro in sede di calciomercato per provare a fare qualcosa di grande. Qualcosa di super. Come abbiamo spesso detto e riportato, la volontà del club bianconero è quella di tornare a mordere. Di tornare a sognare. E di tornare a vincere. Che dalle parti di Torino, è l’unica cosa che conta per davvero. Il percorso per farlo è partito da lontano. Dalla rivoluzione che ha mandato via Allegri ed ha portato all’ombra della Mole Thiago Motta. Prima di lui, Giuntoli. Che si sta muovendo e che vuole regalare dei grossi colpi ai tifosi. Ecco il motivo per cui in queste ore stanno circolando delle voci clamorose che trovano conferme anche rispetto alle nostre indiscrezioni.

Juventus all’opera, calciomercato in fiamme!

Giuntoli – come detto – vuole una grande Juventus. E Thiago Motta sta iniziando a fare le sue richieste. Per carità: è arrivato a Torino senza troppe pretese ma le ambizioni sono altissime anche per lui. E allora, ecco che tenta il primo colpaccio: Thiago Motta avrebbe deciso di puntare tutto su Zirkzee. Lo avrete letto sui giornali: dietro lo stallo con il Milan non c’è solo la questione legata alle commissioni (che i rossoneri non sembrano voler pagare) ma anche la volontà della Juve di tentare lo sgambetto. Ebbene: questa possibilità ci sarebbero per davvero. I soldi ci sono e a fare la differenza potrebbe essere proprio il rapporto tra il calciatore ed il neo tecnico Juventino. L’aria che tira alla Continassa, è sempre più calda. I tifosi della Juve devono tenersi pronti ad un’estate da urlo. Detto questo, sempre parlando di mercato, attenzione: da qualche ora sta circolando una voce clamorosa su un’altra possibile operazione <<<