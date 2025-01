Mercato Juventus | Tanti saluti, me ne vado! Addio al 99% per…

Calciomercato, la Juventus e Giuntoli lavorano sul fronte uscite

La Juventus vuole cambiare. Ribaltare la formazione senza guardare in faccia a nessuno. E l’arrivo di Kolo Muani sta lì a dimostrarlo. Vlahovic potrebbe seriamente vedere compromessa la sua permanenza in bianconero, eppure – nonostante l’investimento importante – la Juve non s’è fatta problemi in questo senso. E – anzi – ha lavorato per rinforzare sin da subito la rosa bianconera. E ci mancherebbe, aggiungiamo noi. Basti considerare il fatto che vincere, da queste parti, è l’unica cosa che conta per davvero. E allora, quello che vogliamo fare oggi, è il punto della situazione rispetto a quello che è ad oggi il borsino legato alle cessioni di questo o quel calciatore. In casa Juventus, il terremoto rischia di essere bello grosso. Non ci credete? Scorrete insieme a noi il borsino… e la nostra gallery! <<<