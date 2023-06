Calciomercato, Juventus scatenata: si lavora a 4 colpi da paura | News

Giuntoli sembra adesso molto più vicino alla Juventus. Su questo, non ci sarebbero davvero dubbi. Secondo quanto riferisce Sky Sport, il dirigente Azzurro si starebbe organizzando per cercare di essere libero in vista del 1° Luglio. In questo senso le possibilità che possa lavorare per la Juve proprio da quel giorno, sono assolutamente in forte aumento. Una buona notizia per tutti i tifosi, che vedono in lui l'uomo giusto per la ricostruzione di una squadra che deve tornare subito a lottare per lo scudetto. E in questo senso, qualche novità c'è.