Calciomercato, la Juventus mette il turbo: “Sorpasso su Marotta per un colpo!”

Tira aria di rivoluzione alla Continassa in vista della prossima stagione. La società bianconera aspetta ancora i verdetti della giustizia, ma a prescindere da quale siano gli esiti ha già stilato il piano per il futuro. La Juventus è chiamata ad aprire un nuovo ciclo vincente e tornare sul tetto d’Italia dopo troppi anni in cui ha lasciato la scena alle rivali. Per questo bisogna aspettarsi un’importante rivoluzione nella rosa di Allegri in estate. E, in questo senso, le novità che arrivano sono importanti.

Se sembra ormai certo l’addio di Cuadrado come la probabile permanenza di Di Maria, meno certezze ci sono sul futuro di altri giocatori. Rabiot è in bilico, ma di recente sono arrivate aperture al rinnovo. Pogba alla fine dovrebbe rimanere ma non da titolare indiscusso. E in attacco, rischia Vlahovic: il serbo può partire, ma solo se dovesse arrivare un’offerta all’altezza. In tutto ciò la Juventus non si muove solo in uscita. Attenzione, allora, a chi potrebbe arrivare alla corte di Allegri: la società valuta un vero e proprio affare <<<