Juventus, Venerato: “Giuntoli può restare fermo un anno”

Ospite della trasmissione One Football Club, sulle frequenze di One Station Radio, Ciro Venerato ha parlato approfonditamente di molti temi riguardi le squadre di Serie A. Diversi dei quali d'interesse della Juventus. In particolare, la situazione legata a Cristiano Giuntoli, legato al Napoli e "promesso" sposo del progetto Juve. Questo però non è detto che possa avvenire già in questa stagione. Ecco cosa ha detto: “Ho sempre detto che sarebbe prevalso il buon senso. La Juventus ha sempre riservato un certo ottimismo, e mi sembra si stia andando in quella direzione. Si attende che De Laurentiis convochi Giuntoli da Genova. Va detto che ad avere il coltello dalla parte del manico è il dirigente. Può restare fermo un anno ed accordarsi con la Juventus. Giungendo in bianconero nel prossimo giungo, o concordare una soluzione con il presidente del Napoli nei prossimi giorni. La Juventus, nel frattempo, va avanti col gruppo di lavoro formato da Scannavino, Ferrero e Manna. Il fatto che la Juve non abbia ingaggiato un direttore sportivo di prima fascia, come Massara e Tare, aiuta a capire che la strada per Giuntoli è spianata”