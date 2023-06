Calciomercato, la Juve prende Weah ed è vicinissima ad un altro colpaccio

La Juventus lavora in sede di calciomercato e lo fa per cercare di migliorare la rosa a disposizione del tecnico

Weah è ad un passo dal vestire la maglia della Juventus. Stando a quanto viene riferito dalla Gazzetta dello Sport, infatti, la Juve ed il Lille avrebbero raggiunto un accordo sulla base di 12 milioni di euro. E' sicuramente la notizia del giorno in casa Juventus, anche se non è l'unica. Arrivano infatti aggiornamenti molto importanti rispetto ad un altro calciatore che per la Juve sarebbe un colpaccio.