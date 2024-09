Mercato Juve | Salah bianconero nel 2025: “C’è una novità”

Il calciomercato della Juventus si muove su diversi fronti. Uno di questi è legato senza nessun genere di dubbio ai colpi in entrata

Di sicuro esiste qualche possibilità che la Juventus possa fare delle cessioni nella sessione di calciomercato di gennaio. E’ nei piani del club bianconero che sta continuando a costruire una rosa sempre più giovane e sostenibile. Sicuramente possiamo dire che nei prossimi mesi oltre al campo, la Juve ragionerà rispetto alla costruzione di una squadra che possa rappresentare il presente ed il futuro. La volontà è molto chiara e la direzione intrapresa dalla società è molto netta anche in tal senso. Giuntoli ha pianificato tutto con largo anticipo e quest’anno ha messo a disposizione di Thiago Motta una rosa composta da giocatori molto forti e sicuramente pronti per lottare per lo scudetto. Ma le mosse della Juventus non finiranno qui.

Salah alla Juventus: ecco le ultime voci di calciomercato

Secondo alcune indiscrezioni che stanno circolando in questi giorni, infatti, la Juventus avrebbe seriamente messo nei suoi piani la possibilità di provare a pescare anche dei calciatori fenomenali, a prezzo si saldo. Nel caso di Salah, si parla di un colpo praticamente a zero. Nei giorni scorsi ve ne abbiamo già parlato e in queste ore stanno arrivando delle novità molto interessanti che confermano quello che abbiamo scritto qualche giorno fa.

Il contratto di Salah con il Liverpool scadrà a Giugno e la Juventus – secondo quanto confermato da “El Nacional” – starebbe sondando il terreno per capire la fattibilità eventuale dell’operazione. Parliamo di un giocatore che non ha bisogno di presentazioni e che anche in questa prima fase della Premier League ha dimostrato di avere ancora i numeri dalla sua parte avendo portato a casa in 3 partite, 3 assist e 3 gol. Quello che succederà lo staremo a vedere ma la Juve sarebbe pronta a mettersi in fila per provare a portare a casa un grande, grandissimo colpo. Al di là dell’età. Detto questo, sempre parlando di calciomercato, massima attenzione: sta circolando una voce che riguarda Paul Pogba <<<