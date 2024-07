Calciomercato Juventus – Rabiot, è finita: “Al suo posto può arrivare…”

Rabiot ha chiuso definitivamente alla Juventus, che ora deve guardare altrove per rimpiazzare il francese: le ultime notizie di calciomercato

Mentre la Juventus chiude il suo quarto colpo di calciomercato con l’acquisto dal Verona di Juan Cabal, il club bianconero guarda anche in altre direzioni. E il centrocampo continua a essere il reparto maggiormente attenzionato, nonostante gli arrivi di Douglas Luiz e Khephren Thuram. Anche perché la Juve deve ormai arrendersi a salutare Adrien Rabiot, che ha deciso di chiudere definitivamente la sua esperienza bianconera.

Juve, addio Rabiot e Koopmeiners lontano: occhio alle alternative di mercato

A nulla sono valsi i tentativi di Giuntoli di convincere Rabiot (e l’onnipresente madre-agente) a proseguire l’avventura a Torino. Ora la Juventus vuole buttarsi su un sostituto di grande livello. Teun Koopmeiners è da tempo l’obiettivo numero uno del calciomercato della Juve per completare il centrocampo. L’Atalanta però spara alto e, per ora, fa muro alla cessione dell’olandese. Giuntoli continuerà il suo pressing, ma in queste condizioni è inevitabile anche guardarsi attorno e sondare il mercato alla ricerca di possibili alternative.

A tal proposito, sarebbero due i nomi da tenere d’occhio. Entrambi con caratteristiche assimilabili a quelle di Rabiot e soprattutto Koopmeiners. Parliamo di Matt O’Riley del Celtic e della vecchia fiamma Lazar Samardzic dell’Udinese. Tutti e due in effetti sono mezzali o trequartisti di piede mancino e dunque rispecchiano perfettamente il profilo ricercato dalla Juventus sul mercato. Il 23enne inglese ha una valutazione che si aggira attorno ai 25/30 milioni di euro, mentre per il serbo servirebbero almeno 22/25 milioni. Giuntoli valuta. Ma non è ancora tutto, anzi. Adesso infatti, dopo Cabal, la Juve starebbe cercando di rubare un altro colpaccio all’Inter <<<