Calciomercato Juventus | Pedullà spiazza tutti: offerta Araba per…

Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione per quel che riguarda il mercato della Juve: ecco le ultime novità

La Juventus vuole Koopmeiners ma non solo: il punto su tutto

Il calciomercato della Juventus sta prendendo una piega che non può che piacere a tutti coloro che hanno a cuore le sorti del club bianconero. Il lavoro di Giuntoli si sta facendo largo tra le mille insidie di questo ambiente ed i risultati (positivi) non smettono di arrivare. In questo senso possiamo dire in maniera molto netta e chiara, che tra le varie questioni che ancora rimangono irrisolte, ce ne sono alcune prioritarie e altre meno. Ad esempio: chi arriverà al posto di Rabiot?

In queste ore le indiscrezioni che stanno circolando sono tante ma possiamo assicurarvi che l’obiettivo numero uno della Juventus era e resta Koopmeiners che da quel che ci risulta, sta spingendo per il trasferimento in bianconero. Vuole vestire la maglia della Juve e questo, in fase di trattativa, sicuramente farà la differenza. Ma sempre in tema di calciomercato, Alfredo Pedullà ha svelato anche qualcosa di sorprendente che potrebbe cambiare (ancora una volta) le mosse di Giuntoli da qui al termine della sessione di affari.

Stando a quanto riferito dal giornalista su Sportitalia, nonostante il rinnovo di contratto firmato qualche settimana fa, Rugani potrebbe dire addio alla Juve e portare soldi freschi all’interno delle casse bianconere. Questo perché l‘Al-Shalab sarebbe pronto a bussare alla porta del club Juventino con una somma di denaro che potrebbe tranquillamente convincere tutti e far contente tutte le parti in causa. Inutile dire che un simile scenario di mercato, potrebbe mettere Giuntoli nella condizione di trattare anche altri colpi che fino ad ora sono stati rimandati. Uno a caso? Gudmundsson. Che piace, ma che costa. Quello che succederà lo staremo a vedere, di sicuro c’è che il mercato della Juventus è tutto, tranne che terminato. E in queste ore vi abbiamo riportato anche un’altra notizia molto grossa e pesante sulla Juve <<<