Juventus Next Gen, Semedo in arrivo dal Sunderland

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sulle Next Gen. Ecco il comunicato: “Un nuovo innesto nell’attacco della Juventus Next Gen: si tratta di Luis Semedo, che arriva in prestito dal Sunderland. Nato l’11 agosto 2003 a Lisbona, Portogallo, Semedo è un giovane attaccante che si è formato nel settore giovanile del Benfica, dove ha affinato le sue doti tecniche e tattiche. Luis è un attaccante versatile, dotato di grande fisicità e abilità nel gioco aereo, caratteristiche che lo rendono pericoloso in area di rigore. Nonostante la giovane età, ha già dimostrato di avere un grande potenziale e la capacità di adattarsi a diversi ruoli offensivi. Benvenuto alla Juventus, Luis!”.