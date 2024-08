Juve Next Gen, Maressa passa alla Carrarese: la nota

Il sito ufficiale della Juventus ha pubblicato una nota sui bianconeri, parlando anche della cessione di Tommaso Maressa.

Il sito ufficiale della Juve ha pubblicato una nota sui bianconeri. Ecco il comunicato: “Dopo una seconda parte di stagione – da inizio febbraio in poi – passata in prestito in Svizzera tra le fila del Bellinzona, Tommaso Maressa si trasferisce a titolo definitivo alla Carrarese. Il classe 2004, dunque, saluta il nostro Club e si trasferisce a titolo definitivo nella squadra toscana e nella stagione 2024/2025 giocherà in Serie B. Bianconero dalla stagione 2019/2020, Maressa ha giocato quasi 70 partite in Primavera – tenendo in considerazione tutte le competizioni – e sette tra i professionisti con la maglia della Next Gen, queste ultime tutte totalizzate nella prima parte della scorsa annata. Buona fortuna per il prosieguo della tua carriera, Tommaso!”.