Juve, Thiago Motta: “Il mercato in uscita è ancora aperto”

Le parole dell'allenatore della Juve Thiago Motta in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma

La Juventus si prepara a sfidare la Roma, big match di questa giornata di Serie A. Alla vigilia della partita il tecnico bianconero Thiago Motta ha presentato la partita in conferenza stampa.

PARTITA – “Sarà uno stadio pieno, noi ci siamo preparati con entusiasmo e responsabilità. Siamo pronti a tutto. Sarà una bellissima gara”.

SQUADRA – “Sono felice perchè sono arrivati forti e di talento. Hanno completato una squadra forte”.

DJALO, KOSTIC E ARTHUR – “Fanno parte della Juventus ma il mercato in uscita è ancora aperto”.

DE ROSSI – “Difficoltà? Siamo solo alla terza giornata di campionato. Ha fatto un finale di stagione di grandissimo livello. Lo conosco bene, siamo stati compagni di Nazionale. Daniele affronta la situazione come ritiene giusto, andando anche contro opinioni diverse, come è stato il mio caso quando mi è stata consegnata la maglia numero 10 in Nazionale. Lui ha dato il suo giudizio in quel momento, anche se non aveva bisogno di farlo. Io gli sono riconoscente e grato, in un momento di difficoltà ha cercato di difendere il suo compagno. Non domani che siamo avversari ma gli auguro il meglio”.

GIOVANI – “È merito loro, non mio. Anche avendo questa età dimostrano di poter partecipare e giocare. Ma è il caso anche di Cambiaso, Gatti e Bremer che hanno aiutato questi ragazzi che stanno arrivando e che stanno bene in campo. Grande talento che mettono a disposizione della squadra”.

POSIZIONE YILDIZ – “Quando la squadra avrà bisogno potrà giocare in tante posizioni diverse e in un modo diverso. Dipenderà dal suo stato di forma. Il ragazzo è forte, si adatta facilmente a qualsiasi cosa chiediamo in campo”.

INFORTUNATI – “MIlik non può tornare. Nemmeno Thuram, Weah e Adzic”.