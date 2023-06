Calciomercato Juve | Momblano sgancia il siluro: “Vi dico che…”

" Allegri non è mai stato in discussione ", parola dell'amministratore delegato della Juve Maurizio Scanavino . Nonostante la stagione complessa e sotto molti punti di vista fallimentare, la dirigenza bianconera ha confermato pubblicamente Massimiliano Allegri sulla panchina della Vecchia Signora. Una scelta che ha creato non poche polemiche, tra i tifosi e non solo. In molti vorrebbero infatti l'esonero dell'allenatore italiano , ritenuto inadatto a gestire la squadra in un periodo così delicato. Come se non bastasse, le offerte dall'Arabia Saudita hanno complicato ancor di più la situazione: Allegri lascerà la Juve durante l'estate? A proposito ne ha parlato Momblano .

Da Allegri a Barzagli: Momblano fa il punto della situazione

Il giornalista e esperto di Juve Momblano ha voluto chiarire la situazione sulla panchina bianconera: "Ci saranno uscite dallo staff e dai giocatori perché la situazione viene percepita come molto negativa, non solo a livello ambientale. I calciatori non sarebbero infatti convinti della conferma pubblica di Max Allegri. Per quanto riguarda lo staff, Bianco lascerà la Juventus, Trombetta ha delle proposte e anche Padoin avrebbe ricevuto un’offerta per fare il vice allenatore in Serie A. All'interno del gruppo c'è stanchezza, anche tra i preparatori atletici guidati da Simone Folletti. In quest'ottica di cambiamento Allegri aveva proposto un ruolo anche ad Andrea Barzagli, che non ha dato la propria disponibilità ad accettare. Intanto Allegri ha rifiutato la prima proposta dall’Arabia Saudita (un biennale con opzione per il terzo anno da 20Mln€) e avrebbe già ricevuto un rialzo: un triennale da 30Mln€ a stagione con un bonus da 10Mln€ alla firma". Detto questo, attenzione: ecco chi potrebbe arrivare al posto di Allegri in panchina<<<