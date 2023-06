Barzagli in passato ha già ricoperto questo ruolo alla Juve, sotto la gestione Sarri. Come se non bastasse, dal suo ritiro dal calcio giocato l'ex difensore ha anche preso il patentino Uefa A e Uefa Pro, il massimo grado per un allenatore a livello europeo. Oltre all'esperienza in bianconero, Barzagli è stato anche assistente allenatore delle giovanili della nazionale italiana, dall'Under 15 fino all'Under 20.