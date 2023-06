Calciomercato, la Juventus starebbe lavorando ad un colpo clamoroso

Juventus avanti senza paura. C'è chi dice che Chiesa abbia chiesto uno stipendio altissimo per restare a chi parla di un Vlahovic oramai sulla porta. In troppi, però, non hanno capito - crediamo noi - che quando si parla di Juve si parla di una società leggendaria che ha avuto in rosa calciatori epici e che non ha di sicuro bisogno della pietà di nessuno. Per questa ragione, noi crediamo che sia importante valorizzare e rispettare al meglio tutti i calciatori che vestono questa maglia ma allo stesso tempo, non c'è la necessità di aver paura di niente. Una piccola intro, questa, che sentiamo di dover fare considerando tutte le notizie che stanno iniziando a circolare in questi giorni e che raccontano qualcosa di importante.