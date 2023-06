Scanavino: “Giuntoli legato al Napoli, con Allegri rapporto consolidato”

Novità importantissime sul fronte allenatore e direttore sportivo. Ai microfoni di Sky Sport, il direttore generale della Juventus Maurizio Scanavino ha chiarito senza mezzi termini le posizioni della società su Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli. In particolare, le parole espresse sul tecnico livornese sanciscono inequivocabilmente la posizione per la panchina bianconera. Ecco cosa ha detto: "Allegrinon è mai stato in discussione. Dal punto di vista degli incontri o contatti quotidiani da sempre con lui. In questi mesi abbiamo attraversato insieme questa bufera. Per certi versi il nostro rapporto si è consolidato in tempi rapidi. Abbiamo avuto qualche confronto acceso ma sempre con la volontà di fare il meglio per la squadra".