Mercato Juve, Marchetti di Sky svela il colpo: “Giuntoli lo vuole”

Il calciomercato della Juventus sta prendendo piede con il passare dei giorni. In queste ore stanno circolando diverse voci rispetto a quello che potrebbe succedere in casa bianconera. E lo diciamo nella misura in cui tante novità potrebbero arrivare nel breve periodo. Basti pensare che nella sessione di affari di gennaio – quella che stiamo vivendo – la Juve vorrebbe provare a chiudere almeno un paio di colpi. Uno in attacco e uno in difesa. Abbiamo detto di come i nomi presenti sull’agenda di Giuntoli siano diversi e tra questi, ovviamente, ne spiccano alcuni rispetto ad altri. Nello specifico oggi vogliamo raccontarvi di quello che si sta dicendo rispetto al rinforzo che la Juventus vuole chiudere in attacco.

Circolano voci nettissime rispetto a Zirkzee: che piace e continua a piacere. Allo stesso tempo però, secondo quanto rivelato da Marchetti di Sky Sport sui canali ufficiali di TMW, Kolo Mouani potrebbe essere il nome prescelto da chiudere in tempi più brevi. Il giocatore del PSG sta ancora riflettendo sul suo futuro ma allo stesso tempo possiamo dire di come la Juventus sia particolarmente avanti anche rispetto alla concorrenza. Le possibilità di prenderlo ci sono e secondo Sky Sport, a frenare la trattativa sarebbe soprattutto il PSG che non può lasciarlo partire prima di aver trovato il sostituto. Di fatto, secondo Marchetti, è certamente lui – Kolo Mouani – il giocatore scelto dalla Juve per rinforzare in tempi brevi l'attacco. Anche se poi, Zirkzee, resta comunque in pista. Come nome aggiuntivo e non sostitutivo di Kolo Mouani. I due, non sono alternativi. Semmai, presto o tardi, bisognerà parlare di Vlahovic. Visto che lui sì, è seriamente a rischio addio.